Блогер: у Рогозіна сталась обмовка «по Фрейду»

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Блогер Сергій Стебліненко на власній сторінці в Фейсбук викрив російського віце-прем’єра Дмитра Рогозіна, - про це інформує видання replyua.net.Так, кількома днями раніше нардеп та очільник комітету ВРУ з оборони Сергій Пашинський заявив, що Україна випередила Росію у розробці ракетної техніки та озброєнь. Рогозін, до сфери посадових обов’язків якого належить оборонний та силовий блок, не міг стриматись і дав свої коментарі у блозі у соціальній мережі. За його словами, «Україна робить ракети, яких в Росії немає. Точніше сказати - уже немає».Блогер, аналізуючи це повідомлення, зауважує, що воно – яскравий приклад «обмовки по Фрейду». Ймовірно, Рогозін вважав, що він дуже дотепно висміяв Україну, але насправді лише викрив власну некомпетентність. Дійсно, у Російської Федерації ці ракетні озброєння були. Але щойно військово-промисловий комплекс РФ очолив Рогозін, це озброєння почало стрімко зникати. Всі ми чудово знаємо результати роботи цього чиновника – ракети не злітають, не долітають чи падають десь над Тувою. Космодроми давно розкрадено, а танки проектують так, що сам Рогозін в них не поміщається. З кого смієтесь? З себе ж смієтесь, - наголошує блогер.