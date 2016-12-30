Політолог: чи правильною дорогою йде Росія?

Політолог Олеся Яхно-Белковська у власному блозі на ресурсі «15 минут» поділилась міркуваннями, на які наштовхнула її сьогоднішня дата, - про це інформує replyua.net.
Так, політолог нагадує, що тридцятого грудня 1922 року було створено Радянський Союз. Але більш цікавими є причини розпаду цього об’єднання. Так, до краху СРСР призвела, у першу чергу, відсутність фундаментальних історичних досліджень. З огляду на те, що історія слугувала партії та офіційній пропаганді, вона не виконувала роль «м’якої стримуючої сили», яка б коригувала дії правлячої верхівки, що, врешті решт призвело до того, що тодішній Кремль зовсім відірвався від реальності.
Зараз, у Радянському Союзі 2.0, який намагається створити Кремль, історії як науки немає теж – так же, як і політології, соціології, права та решти суспільних наук. Це значить, що всі події та їх пояснення стають прерогативою державної пропаганди – мовляв, «йдемо правильною дорогою», хоча цей шлях з самого початку був хибним. У тому, що стосується внутрішньої політики, Кремль вважає, що контролює як реальність, так і віртуальний простір, і навіть іноді заміняє останнім перший. Проте, довго це тривати не може, - наголошує політолог.