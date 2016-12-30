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Російський публіцист підвів результати поточного року: Москва не змогла переграти Київ

Російський публіцист підвів результати поточного року: Москва не змогла переграти Київ
Російський публіцист Ігор Клямкін у власному блозі на ресурсі «15 минут» підбив підсумки протистояння Москви і Києва у 2016 році, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер зауважує, що результати політичної боротьби України та Російської Федерації на поточний момент виявились невтішними для останньої. Наприклад, тільки за останні тижні ЄС продовжив антиросійські санкції, а Сполучені Штати їх навіть розширили. Сирійський президент, широко послуговуючись російською авіацією, зміг зламати опір в Алеппо, але Москва при цьому зазнала незворотних репутаційних втрат – наприклад, була звинувачена у військових злочинах. Заява російського президента Володимира Путіна про частковий вивід російського військового контингенту свідчить про побоювання остаточно загрузнути в конфлікті і про відсутність впевненості у перемозі.

Останні істерики пропагандистів, які пропонують захопити Україну за «методом Алеппо» свідчать про те, що спроби політичного тиску вичерпали себе і Росія не змогла нав’язати свій графік виконання Мінську-2 Києву. Трамп, на якого у Москві покладали стільки надій, зараз не демонструє ніякої визначеної політики. У свою чергу, у Татарстані відбувся «бюджетний бунт», який можна вважати «першим дзвіночком». Саме тому можна вважати, що раунд-2016 Росія Україні програла, - наголошує публіцист.
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