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Путін вирішив пожаліти американських дипломатів

Путін вирішив пожаліти американських дипломатів
Російська Федерація не висилатиме з країни американських дипломатів у відповідь на такі самі дії з боку Сполучених Штатів, які були зумовлені хакерськими атаками Росії на США під час колишніх виборів президента. Про це можна дізнатися з заяви президента РФ Владимира Путина, яку було розміщено на сайті глави держави, передає replyua.net.

«Ми не хочемо та не будемо створювати перешкод для дипломатів зі Сполучених Штатів. Ми не збираємося нікого нікуди висилати чи виганяти. Їхні сім’ї та діти зможуть користуватися звичними місцями для відпочинку під час новорічних свят. Ми не хочемо нікого обмежувати», - сказав Путін. В той самий час у Кремлі сприймають впроваджені антиросійські санкції з боку США як такі, що підривають російсько-американські відносини.

«Ми бачимо, як США вибирає політику, що йде проти інтересів як і російського так і американського народів. Не зважаючи на глобальну безпеку, яку забезпечує США та Російська Федерація, американські колеги продовжують шкодити міжнародними відносинам», - каже російський лідер. Як повідомлялося раніше, нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама підписав новий пакет санкцій проти Російської Федерації.
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