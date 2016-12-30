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Российские дипломаты примут ответные жесткие меры в отношении США

Российские дипломаты примут ответные жесткие меры в отношении США
Российское посольство в Соединенных Штатах грозится ответными жесткими санкциями из-за заявления администрации о выдворении из Америки 35 российских дипломатов.

Как передает replyua.net, соответствующее сообщение несколько часов назад появилось на странице дипломатической миссии РФ в Твиттере. В российском посольстве заявили, что считают абсолютно беспочвенными обвинения США в адрес России – РФ не совершала кибератак во время предвыборной гонки. «Новые санкции, введенные США, мы будем расценивать не просто, как недружественный акт. Санкции ввели против дипломатов из России, а также против членов их семей. Эти санкции нацелены на подрыв отношений между Россией и США», сообщили дипломаты.

По их словам, будут приняты серьезные ответные меры. В частности, некоторые из них уже успели принять – некоторое время назад стало известно, что власти РФ закрывают англо-американскую школу в Москве, где учатся дети дипломатов не только из США, но и из Великобритании и Канады. Кроме того, американские дипломаты больше не смогут получить доступ в Серебряный бор под Москвой, где они часто отдыхали.
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