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Ганапольский: из-за Ту-154 Путин разобщает российское общество

Ганапольский: из-за Ту-154 Путин разобщает российское общество
Матвей Ганапольский, известный журналист, в блоге на Эхо Москвы прокомментировал размеры компенсаций для родственников погибших пассажиров Ту-154, разбившегося недалеко от Сочи, информирует replyua.net.

Ганапольскитй считает, что произошло разделение людей в России – семьям погибших во время крушения Ту-154 выплатят огромные суммы, в то время, как семьи погибших во время других авиакатастроф практически ничего не получили от государства. «В чем эти привилегии? В том, что самолет принадлежал Минобороны? Всем простили долги, обещали всеобъемлющую помощь, дадут деньги. Понятно, что в самолете летели кормильцы, и теперь государство должно подумать о семьях. Но есть пара очень неприятных вопросов», отмечает журналист. По его словам, в «России все равны», но почему-то родственникам пассажиров египетского самолета столько внимания не уделили.

«Его взорвали террористы, горе было российским, а не египетским. Люди месяцами не могут добиться выплат. А, может, у Путина какое-то личное отношение к тем, кто летел в Сирию? Выходит, что Сирия – это особая игрушка. И если кто-то погибнет на другом рейсе, то родственники получат меньше», пишет Ганапольский.
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