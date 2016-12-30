валюта
СпецтемаТина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

Эксперт: главные ошибки и провалы Кремля в 2016 году

Эксперт: главные ошибки и провалы Кремля в 2016 году
Главный координатор «Донбасс SOS» Александр Горбатко в комментарии Слову и Делу прокомментировал действия Кремля в уходящем году, передает replyua.net.

По его словам, для России война на востоке Украины в этом году была тяжелой ношей – в политическом и экономическом плане. «В 2016 году появились три фактора, которые для Кремля обернулись серьезными проблемами. Во-первых, это Сирия, во-вторых, действия на Донбассе и в Крыму, в-третьих, - то, что происходит в самой России и отношение других государств к этим событиям», отметил Горбатко. По его словам, в этом году в России окончательно убили свободу слова, а также оппозицию, и это является провалом для руководства РФ и хорошим знаком для Запада.

«На интеллектуальном уровне российское общество продолжает деградировать, и это происходит также на фоне всеобщего обнищания. Многие из «адекватных» начали уезжать в другие страны. Однако мы не должны забывать, что у Путина остается очень много сторонников. В вопросе Украины в 2016 году у Путина были только проигрыши», подчеркнул эксперт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России
Важное за сутки
29 дек 2016
19218

На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Вчера в прямом эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия – 1», состоялось обсуждение захвата российскими войсками городов Украины. Как

29 дек 2016
15055

Водолазы рассказали ужасающие детали о погибших авиакатастрофы Ту-154

Пассажиры воздушного судна Ту-154 Минобороны РФ, который 25 декабря разбился недалеко от Сочи, оказались в буквальном смысле разорванными на части, передает replyus.net. Такая информация поступила от

Последние новости

Российские дипломаты примут ответные жесткие меры в отношении США

Журналист: Подарок Вашингтону Москве на Новый год явно удался

Ганапольский: из-за Ту-154 Путин разобщает российское общество

Эксперт: Давайте поблагодарим тех нардепов, которые в очередной раз проваливают закон о спецконфискации

Пользователи соцсетей прокомментировали заявление Савченко о встрече с главарями ДРНР в Киеве

Эксперт: главные ошибки и провалы Кремля в 2016 году

Путин получил пощечину от Лукашенко – эксперт

Савченко готовится встречать главарей «ЛДНР» в Киеве

Пономарь: День санкций уже наступил

Через два-три года в Украине могут появиться платные дороги

Песков: Обама нарушает международное право

К Земле приближается астероид диаметром 5 километров

Захарова: Америку унизил президент, из группы спойлеров нужно пожалеть Керри

Отношения России и США накалились до предела - эксперт

Манн рассказал, чем для Украины грозит Госбюджет-2017

Захарова обізвала Обаму «зовнішньополітичним невдахою»

Портников объяснил, почему ни о каком "плане Киссиджера" и речи быть не может

Доник объяснил, почему слили "плюсы"

Блогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно

Окупований Крим очима москвички: «бруднішого смітника давно не бачила»

 Новости за день