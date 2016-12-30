Эксперт: главные ошибки и провалы Кремля в 2016 году

Главный координатор «Донбасс SOS» Александр Горбатко в комментарии Слову и Делу прокомментировал действия Кремля в уходящем году, передает replyua.net.
По его словам, для России война на востоке Украины в этом году была тяжелой ношей – в политическом и экономическом плане. «В 2016 году появились три фактора, которые для Кремля обернулись серьезными проблемами. Во-первых, это Сирия, во-вторых, действия на Донбассе и в Крыму, в-третьих, - то, что происходит в самой России и отношение других государств к этим событиям», отметил Горбатко. По его словам, в этом году в России окончательно убили свободу слова, а также оппозицию, и это является провалом для руководства РФ и хорошим знаком для Запада.
«На интеллектуальном уровне российское общество продолжает деградировать, и это происходит также на фоне всеобщего обнищания. Многие из «адекватных» начали уезжать в другие страны. Однако мы не должны забывать, что у Путина остается очень много сторонников. В вопросе Украины в 2016 году у Путина были только проигрыши», подчеркнул эксперт.