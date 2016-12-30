Путин получил пощечину от Лукашенко – эксперт

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Отказ белорусского президента Александра Лукашенко от участия в заседании высшего Евразийского экономического совета и его отказ подписывать Таможенный кодекс – это пощечина для главы Кремля Владимира Путина. Как пеердает replyua.net такая точка зрения была озвучена экспертом Украинского института будущего Игорем Тышкевичем. По его словам, встреча ЕЭС имеет очень важное значение как для самого Путина, так и для всего процесса интеграции в евразийском направлении. Александр Лукашенко отдал предпочтение проведению встреч по привлечению инвестиций. Тышкевич считает, что между лидерами России и Беларуси наблюдается конфликт в связи с нерешенными вопросами о поставках нефти и образования цены на газ.«В Минске считают, что они уже рассчитались за газ, в то время, как в Москве заявляют о задолженности. Белорусская сторона отказывается ее признавать. Кремль попытался пойти на шантаж в вопросе поставок нефти , и объем поставленной нефти оказался меньшим, чем предполагалось в контракте. Достаточно острым продолжает оставаться вопрос стоимости нефти», - рассказал Игорь Тышккевич. Он подчеркнул, что политика официального Минска чем дальше, тем меньше устраивает Владимира Путина.