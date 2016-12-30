Песков: Обама нарушает международное право

Соединенные Штаты снова расширяют антироссийские санкции, и РФ воспринимает ужесточение санкций с большим сожалением. Кроме того, в Кремле считают, что санкции, введенные США и лично Бараком Обамой, являются нарушением международного права, и они были введены незаконно.
Как информирует replyua.net со ссылкой на российские СМИ, об этом накануне поздно вечером заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. «Мы сожалеем в связи с тем, что администрация США вновь вводит санкции, и такое решение Барак Обама принимал лично. В настоящий момент мы внимательно изучаем всю информацию, поступающую из США, а также пытаемся вникнуть во все детали», заявил Песков. Напомним, что вчера вечером поступила срочная информация из Соединенных Штатов.
Под санкции попали 35 дипломатов, которые будут выдворены из Америки, а также ГРУ и ФСБ. Кроме того, новые санкции были введены против трех российских компаний, связанных с информационными технологиями, и против россиян, осуществлявших кибератаки (пока в США не предоставляли доказательств того, что эти люди причастны к взлому серверов).