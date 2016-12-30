Захарова: Америку унизил президент, из группы спойлеров нужно пожалеть Керри

На своей странице в Фейсбуке Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала санкции против РФ, которые ввел Обама, передает replyua.net.
По ее словам, люди, которые работают в администрации США восемь лет, администрацией не являются, и речь идет только о группе внешнеполитических неудачников. «Это недалекие и озлобленные неудачники, и Обама признался в этом официально. Из группы спойлеров искренне жаль Джона Керри. Союзником РФ он не был, но старался сохранять человеческое лицо», пишет представитель МИД. Захарова отмечает, что над Керри коллеги продолжали глумиться четыре года, не давая работать. Захарова высказала слова благодарности госсекретарю и подчеркнула, что он сделал все, чтобы не допустить внешнеполитического коллапса США.
«Американцев унизил собственный президент. Пощечину Вашингтону нанес сам Обама, а не войска противника и не террористы. Для приходящей команды он создал максимально сложные условия и подготовил массу неотложных дел. Спектакль окончен – Обама нанес сокрушительный удар по престижу США. Его исключительность была лишь маскировкой его беспомощности», отметила Захарова.