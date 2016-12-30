валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Захарова: Америку унизил президент, из группы спойлеров нужно пожалеть Керри

Захарова: Америку унизил президент, из группы спойлеров нужно пожалеть Керри
На своей странице в Фейсбуке Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала санкции против РФ, которые ввел Обама, передает replyua.net.

По ее словам, люди, которые работают в администрации США восемь лет, администрацией не являются, и речь идет только о группе внешнеполитических неудачников. «Это недалекие и озлобленные неудачники, и Обама признался в этом официально. Из группы спойлеров искренне жаль Джона Керри. Союзником РФ он не был, но старался сохранять человеческое лицо», пишет представитель МИД. Захарова отмечает, что над Керри коллеги продолжали глумиться четыре года, не давая работать. Захарова высказала слова благодарности госсекретарю и подчеркнула, что он сделал все, чтобы не допустить внешнеполитического коллапса США.

«Американцев унизил собственный президент. Пощечину Вашингтону нанес сам Обама, а не войска противника и не террористы. Для приходящей команды он создал максимально сложные условия и подготовил массу неотложных дел. Спектакль окончен – Обама нанес сокрушительный удар по престижу США. Его исключительность была лишь маскировкой его беспомощности», отметила Захарова.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России
Важное за сутки
29 дек 2016
18811

На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Вчера в прямом эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия – 1», состоялось обсуждение захвата российскими войсками городов Украины. Как

29 дек 2016
14634

Водолазы рассказали ужасающие детали о погибших авиакатастрофы Ту-154

Пассажиры воздушного судна Ту-154 Минобороны РФ, который 25 декабря разбился недалеко от Сочи, оказались в буквальном смысле разорванными на части, передает replyus.net. Такая информация поступила от

29 дек 2016
12510

Влад Росс сделал сенсационный прогноз по Керченскому мосту и Крыму

Украинцам нужно навсегда забыть о Крыме – он никогда не вернется в состав Украины, однако позже право на полуостров будет предъявлять Турция. Что касается Керченского моста, то его не смогут сдать в

Последние новости

Захарова: Америку унизил президент, из группы спойлеров нужно пожалеть Керри

Отношения России и США накалились до предела - эксперт

Манн рассказал, чем для Украины грозит Госбюджет-2017

Захарова обізвала Обаму «зовнішньополітичним невдахою»

Портников объяснил, почему ни о каком "плане Киссиджера" и речи быть не может

Доник объяснил, почему слили "плюсы"

Блогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно

Окупований Крим очима москвички: «бруднішого смітника давно не бачила»

Муждабаев прокомментировал выдворение из США российских дипломатов

Кримський Бандерівець: «Шлях у бідність» - більш прийнятна назва для Керченського мосту

Манн о том, как россиянин попал в "ловушку" в Японии

Россия заявила о прекращении огня в Сирии с полуночи

«Агонія політичних трупів» та інші приклади істеричної реакції росіян на нові санкції

Муждабаев: без морали и патетики формула нелюбви к Украине российских деятелей – чисто математическая

Власти Италии идут на жесткие меры против автомобилистов

Окупанти відправили до психлікарні ще одного кримського татарина

Новак: РФ ожидает опровержения вердикта по штрафу «Газпрома»

США ввели кибер-санкции против России

Журналіст: американці зробили російським дипломатам подарунок навпаки

Срочная новость: США высылают 35 российских дипломатов

 Новости за день