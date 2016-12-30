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Портников объяснил, почему ни о каком "плане Киссиджера" и речи быть не может

Портников объяснил, почему ни о каком "плане Киссиджера" и речи быть не может
Виталий Портников в статье на «Крым.Реалии» пишет о том почему не стоит проводить параллели между задачами американского политика Генри Киссинджера во времена Рональда Рейгана и сейчас, а также почему «план Киссинджера» - это вымыслы пророссийских СМИ, - передает replyua.net.

Портников сообщает, что Киссинджер – это политик, известный в США и мире своими действиями 40-летней давности. «Он был ведущим дипломатом, добивавшимся разрядки отношений между СССР и США во времена администраций Никсона и Форда. Теперь в СМИ стали писать, что Киссинджер, возможно, поучаствует в разработке плана достижения взаимопонимания между администрацией Дональда Трампа и руководством России», - пишет он.

Портников заявляет: «Чтобы понять, почему этот некий план – это фикция, стоит разъяснить суть конфликта Вашингтона и Москвы 40-летней давности. Тогда речь шла о разделении сфер влияния между СССР и США». Журналист объясняет: «Сейчас, как бы Путин не старался все выставить именно в таком свете, суть конфликта между США и Россией в другом. У Путина другие цели, а у России совершенно нет сферы влияния. Как бы он не старался, Советский союз, в котором будут послушные Украина, Беларусь, Казахстан, страны Балтии и другие, ему уже не возродить». Портников добавляет: «Важно понимать еще одно: даже если США пойдет на сделку с Россией, они быстро поймут, что не могут на нее положиться – она уже давно не может тягаться с главным соперником США - Китаем. И невозможность противостоять Китаю в этом случае – это самое главное. Конфронтация с Китаем – это конец России. И если в Вашингтоне этого в самом деле не понимают в теории, значит поймут на практике». Блогер резюмирует: «Если Трамп действительно хочет достичь успеха в отношениях с Кремлем, ему нужно действовать жестко, не искать компромиссы».
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