валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Блогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно

Блогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно
Блогер Дмитро Вовнянко на власній сторінці в Фейсбук коментує антиросійські санкції на заходи, вжиті Вашингтоном щодо російських дипломатів, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер нагадує, що тридцять п’ять російських дипломатів мають сімдесят дві години для того, щоб покинути територію Сполучених Штатів Америки разом із сім’ями, коханками та майном. Відтак, цілі дипломатичні комплекси у Нью-Йорку та Меріленді будуть закриті. Офіційна причина – хакерські атаки, які, як довели американські спецслужби, координувались та організовувались російським урядом.

Блогер цікавиться: чи всі зрозуміли що насправді сталося? Адже таких прецедентів не траплялось з часів, коли Захід та СРСР вели Холодну війну. Більш масовою депортацією могла похвалитись хіба що Великобританія (свого часу Лондон оголосив персонами нон грата сто п’ять дипломатів – ред.), але Вашингтон, наскільки пам’ятає блогер, вдається до таких дій вперше. Загалом, це – не просто серйозно, це – надзвичайно серйозно. Можна з чистою совістю сказати, що подарунок Сполучених Штатів під ялинку вийшов дуже вдалим, - зауважує блогер. Нагадаємо, крім видворення російських дипломатів, США сьогодні ввели в дію новий пакет антиросійських санкцій.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России
Важное за сутки
29 дек 2016
17919

На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Вчера в прямом эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия – 1», состоялось обсуждение захвата российскими войсками городов Украины. Как

29 дек 2016
13509

Водолазы рассказали ужасающие детали о погибших авиакатастрофы Ту-154

Пассажиры воздушного судна Ту-154 Минобороны РФ, который 25 декабря разбился недалеко от Сочи, оказались в буквальном смысле разорванными на части, передает replyus.net. Такая информация поступила от

29 дек 2016
11789

Влад Росс сделал сенсационный прогноз по Керченскому мосту и Крыму

Украинцам нужно навсегда забыть о Крыме – он никогда не вернется в состав Украины, однако позже право на полуостров будет предъявлять Турция. Что касается Керченского моста, то его не смогут сдать в

Последние новости

Отношения России и США накалились до предела - эксперт

Манн рассказал, чем для Украины грозит Госбюджет-2017

Захарова обізвала Обаму «зовнішньополітичним невдахою»

Портников объяснил, почему ни о каком "плане Киссиджера" и речи быть не может

Доник объяснил, почему слили "плюсы"

Блогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно

Окупований Крим очима москвички: «бруднішого смітника давно не бачила»

Муждабаев прокомментировал выдворение из США российских дипломатов

Кримський Бандерівець: «Шлях у бідність» - більш прийнятна назва для Керченського мосту

Манн о том, как россиянин попал в "ловушку" в Японии

Россия заявила о прекращении огня в Сирии с полуночи

«Агонія політичних трупів» та інші приклади істеричної реакції росіян на нові санкції

Муждабаев: без морали и патетики формула нелюбви к Украине российских деятелей – чисто математическая

Власти Италии идут на жесткие меры против автомобилистов

Окупанти відправили до психлікарні ще одного кримського татарина

Новак: РФ ожидает опровержения вердикта по штрафу «Газпрома»

США ввели кибер-санкции против России

Журналіст: американці зробили російським дипломатам подарунок навпаки

Срочная новость: США высылают 35 российских дипломатов

Чистки в Кабмине: правительство лишилось сразу двух чиновников

 Новости за день