Блогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно

Блогер Дмитро Вовнянко на власній сторінці в Фейсбук коментує антиросійські санкції на заходи, вжиті Вашингтоном щодо російських дипломатів, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що тридцять п’ять російських дипломатів мають сімдесят дві години для того, щоб покинути територію Сполучених Штатів Америки разом із сім’ями, коханками та майном. Відтак, цілі дипломатичні комплекси у Нью-Йорку та Меріленді будуть закриті. Офіційна причина – хакерські атаки, які, як довели американські спецслужби, координувались та організовувались російським урядом.
Блогер цікавиться: чи всі зрозуміли що насправді сталося? Адже таких прецедентів не траплялось з часів, коли Захід та СРСР вели Холодну війну. Більш масовою депортацією могла похвалитись хіба що Великобританія (свого часу Лондон оголосив персонами нон грата сто п’ять дипломатів – ред.), але Вашингтон, наскільки пам’ятає блогер, вдається до таких дій вперше. Загалом, це – не просто серйозно, це – надзвичайно серйозно. Можна з чистою совістю сказати, що подарунок Сполучених Штатів під ялинку вийшов дуже вдалим, - зауважує блогер. Нагадаємо, крім видворення російських дипломатів, США сьогодні ввели в дію новий пакет антиросійських санкцій.