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Муждабаев прокомментировал выдворение из США российских дипломатов

Муждабаев прокомментировал выдворение из США российских дипломатов
Айдер Муждабаев на своей странице в Twitter прокомментировал решение правительства Соединенных Штатов Америки о выдворении из страны тридцати пяти российских дипломатов, а также объявлении их persona non grata, - передает replyua.net.

Муждабаев сообщил: «31 декабря российские дипломаты в США идут в баню». В одном из комментариев к его сообщению на Фейсбуке было отмечено: «Вот только на костях плясать не надо» - пользователь иронично подметил, что российские пользователи социальных сетей и это заявление блогера могут расценить как «пляски на костях». Один из них, россиянин, действительно написал: «Что, кому-то одно и то же, что люди погибли (не важно, какие политически), что дипломатов выслали? Не укладывается в голове». Но это Муждабаев ответил: «Укладывайте».

Как сообщалось ранее, сегодня президент США заявил, что из страны будут высланы 35 российских дипломатов. По информации спецслужб США эти дипломатические представители РФ занимались разведывательной деятельностью на территории США и непосредственно причастны к хакерским атакам на американские информационные системы.
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