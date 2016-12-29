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Россия заявила о прекращении огня в Сирии с полуночи

Россия заявила о прекращении огня в Сирии с полуночи
Reuters сообщает, что глава российского государства Владимир Путин сегодня заявил, что с 12 часов ночи (по местному времени) 29 декабря 2016 года в Сирии начинает действовать режим прекращения огня между сирийскими оппозиционными боевиками и правительственными войсками Башара Асада, - передает replyua.net.

Также Путин заявил, что стороны вооруженного конфликта готовы к началу мирных переговоров. Эти слова прозвучали после сообщений России, Турции и Ирана о готовности заключить сделку и разработать дорожную карту по урегулированию почти шестилетнего вооруженного конфликта.

Правительство Асада объявило об общенациональном прекращении боевых действий, однако заявило, что режим прекращения огня не касается террористических группировок Ан-Нусра и а также других групп боевиков, связанных с ними, однако не уточнили, о каких именно группировках идет речь. Представители Свободной армии Сирии заявили, что будут придерживаться соглашения о прекращении огня, а также будут принимать участие в будущих переговорах. Как известно, это уже третий случай объявления режима прекращения огня в Сирии с начала 2016 года.
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