Россия заявила о прекращении огня в Сирии с полуночи

Reuters сообщает, что глава российского государства Владимир Путин сегодня заявил, что с 12 часов ночи (по местному времени) 29 декабря 2016 года в Сирии начинает действовать режим прекращения огня между сирийскими оппозиционными боевиками и правительственными войсками Башара Асада, - передает replyua.net.
Также Путин заявил, что стороны вооруженного конфликта готовы к началу мирных переговоров. Эти слова прозвучали после сообщений России, Турции и Ирана о готовности заключить сделку и разработать дорожную карту по урегулированию почти шестилетнего вооруженного конфликта.
Правительство Асада объявило об общенациональном прекращении боевых действий, однако заявило, что режим прекращения огня не касается террористических группировок Ан-Нусра и а также других групп боевиков, связанных с ними, однако не уточнили, о каких именно группировках идет речь. Представители Свободной армии Сирии заявили, что будут придерживаться соглашения о прекращении огня, а также будут принимать участие в будущих переговорах. Как известно, это уже третий случай объявления режима прекращения огня в Сирии с начала 2016 года.