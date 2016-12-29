«Агонія політичних трупів» та інші приклади істеричної реакції росіян на нові санкції

Росіяни, яким санкції «тільки на користь», традиційно влаштували істерику з приводу введення щодо них Сполученими Штатами Америки нового санкційного пакету, - про це інформує replyua.net з посилання на «Ленту.ру».
Так, очільник міжнародного комітету верхньої палати російського парламенту Костянтин Косачов розповів журналістам, що для введення нових санкцій адміністрація діючого президента Барака Обами не має «ні моральних, ні політичних підстав». Відтак, санкції російський політик назвав «різкими та руйнівними кроками» для двосторонніх відносин Вашингтону з Москвою. «Це агонія навіть не кульгавих качок, а політичних трупів», - зауважив Косачев. Член комітету з міжнародних справ нелегітимної Державної думи Олексій Чепа, у свою чергу, вважає, що Обама намагається створити перешкоди для свого наступника Дональда Трампа. На думку політика, нові санкції – це дуже тривожні новини.
До істерики долучився і уповноважений з прав людини російського МЗС Костянтин Долгов. За його словами, санкції проти Російської Федерації – «безперспективні та контрпродуктивні». Відтак, Долгов заявив, що новий санкційний пакет демонструє, що адміністрація Обами «втратила орієнтацію в просторі».