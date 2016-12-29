Муждабаев: без морали и патетики формула нелюбви к Украине российских деятелей – чисто математическая

Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке пишет, что на самом деле у российских общественных деятелей нет личной ненависти к Украине – «ничего личного, только бизнес», - передает replyua.net.
Блогер сообщае: «А если без морали и патетики, то формула нелюбви к Украине для ряда российских деятелей – чисто математическая. Ну, например, есть фонд одного доброго доктора, которая трагически погибла. И фонд этот по-доброму, неформально курируется Кремлём. И есть человек, который раньше на словах поддерживал Украину, но тут место директора фонда, к всеобщему несчастью, освободилось. Это горе, но жизнь продолжается, и место, в интересах людей, необходимо занять. И вот когда на одной чаще весов реальная помощь страдающим без денег, а на другой – словесная поддержка Украины, что перевесит? Оно и перевесило. А кто этого якобы не понимает, тот либо лицемер, либо, так сказать, странный человек. На Руси таких ласково дурачками звали».
Как сообщалось ранее в числе погибших пассажиров российского Ту-154, упавшего 25 декабря в воды Черного моря, находилась доктор, общественный деятель и активистка Елизавета Глинка.