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СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Муждабаев: без морали и патетики формула нелюбви к Украине российских деятелей – чисто математическая

Муждабаев: без морали и патетики формула нелюбви к Украине российских деятелей – чисто математическая
Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке пишет, что на самом деле у российских общественных деятелей нет личной ненависти к Украине – «ничего личного, только бизнес», - передает replyua.net.

Блогер сообщае: «А если без морали и патетики, то формула нелюбви к Украине для ряда российских деятелей – чисто математическая. Ну, например, есть фонд одного доброго доктора, которая трагически погибла. И фонд этот по-доброму, неформально курируется Кремлём. И есть человек, который раньше на словах поддерживал Украину, но тут место директора фонда, к всеобщему несчастью, освободилось. Это горе, но жизнь продолжается, и место, в интересах людей, необходимо занять. И вот когда на одной чаще весов реальная помощь страдающим без денег, а на другой – словесная поддержка Украины, что перевесит? Оно и перевесило. А кто этого якобы не понимает, тот либо лицемер, либо, так сказать, странный человек. На Руси таких ласково дурачками звали».

Как сообщалось ранее в числе погибших пассажиров российского Ту-154, упавшего 25 декабря в воды Черного моря, находилась доктор, общественный деятель и активистка Елизавета Глинка.
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