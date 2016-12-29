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Новак: РФ ожидает опровержения вердикта по штрафу «Газпрома»

Новак: РФ ожидает опровержения вердикта по штрафу «Газпрома»
Возглавляющий энергетическое министерство Российской Федерации Александр Новак заявил, что Российская Федерация не теряет надежды на то, что обжалование сможет аннулировать вердикт киевской фемиды по штрафу российскому «Газпрому» в сумме 172 миллиардов в национальной валюте Украины по иску АМКУ. Как информирует replyua.net, такое свое мнение российский чиновник высказал во время интервью телеканалу «Россия 1».

Так, чиновник заявил: «Естественно, наши сотрудники из Украины словесно убеждают, что не намерены задействовать решение киевского суда на счет транспортировки «голубого» топлива в европейские страны, но это возможно с юридической точки зрения». Кроме того российский министр рассказал, что он предупреждал Европейскую комиссию о том, что Украинское государство, в качестве платы за назначенный судом штраф может вычесть определенный объем транзитного газа из Росси. Также Александр Новак подчеркнул: «Мы не теряем надежды, что Еврокомиссия будет рассматривать и принимать необходимые меры, что решение суда столицы Украинского государства будет аннулировано».

Насколько известно, иск Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с российского «Газпрома» штрафа в размере 6 миллиардов и 800 миллионов гривен был удовлетворен Хозяйственным судом Киева.
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