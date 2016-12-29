США ввели кибер-санкции против России

На веб-сайте Минфина США появился указ о введении новых санкций против России. Президент США Барак Обама сегодня назвал их «действиями, которые являются предупреждениями частным и публичным лицам, а также российскому правительству, а также необходимым и адекватным ответом на усилия, направленные на причинение вреда интересам США и нарушение установленных норм международного права», - сообщает replyua.net.
Обама подчеркнул, что эти действия не выступают в качестве консолидированного ответа США на агрессивные действия России - это не итоговое решение. «Мы и далее будем предпринимать различные меры, а те, что бы обнародованы сегодня – это лишь отдельные наши шаги, о которых мы решили заявить публично», - отметил он. Документ, размещенный на сайте Минфина США имеет название «Кибер-санкции против России». Он содержит список физических и юридических лиц, которых США считает причастными к злонамеренным действиям, направленным на вмешательство в информационные системы США, повлекшим за собой причинение вреда интересам страны. По мнению США, степень вероятности их причастности к кибер-вмешательству в американские информационные системы, в том числе в избирательный процесс, достаточна для введения этих мер. Практически все физические лица в списке – это сотрудники ФСБ и ГРУ РФ.
В частности, в список граждан особых категорий и запрещенных лиц ( Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), составленный Минфином США, попали: Алексеев Владимир Степанович, заместитель начальника ГРУ; Белан Алексей Алексеевич, также известный как «Белан», «Абырвалг», «Энтони Энтони», «Федюня», «Маг», «Магг», «Мой Явик», имеющий гражданство Латвии и РФ; Богачев Евгений Михайлович, также известный как «Ластик» и «Монстр»; Гизунов Сергей Александрович, заместитель начальника ГРУ; Коробов Игорь Валентинович, начальник ГРУ; Костюков Игорь Олегович, первый заместитель начальник ГРУ. В списке «забаненных» юридических лиц оказались ФСБ, ГРУ РФ, а также автономная некоммерческая организация «Профессиональная ассоциация дизайнеров обработки систем данных» и Специальный технический центр.