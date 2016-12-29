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Журналіст: американці зробили російським дипломатам подарунок навпаки

Журналіст: американці зробили російським дипломатам подарунок навпаки
Журналіст Ігор Чичкан на власній сторінці в Фейсбук поділився приємною для українців новиною, яку навіть можна назвати свого роду «новорічним подарунком», - про це інформує replyua.net.

Так, сьогодні, двадцять дев’ятого грудня 2016 року стало відомо, що державні органи Сполучених Штатів Америки прийняли рішення про видворення з території держави тридцяти п’яти російських дипломатів. Офіційне формулювання причини такого радикального кроку – дії, несумісні зі статусом дипломата. Як зауважує журналіст, такі дії, звісно ж, полягали не в тому, що підлеглі Сергія Лаврова бились з бомжами за пляшки чи підробляли у місцевому стриптиз-барі. З огляду на поширену практику міжнародних відносин, такі звинувачення є наслідком шпіонажу (при цьому про такий шпіонаж свідчать достовірні факти).

Вже через сімдесят дві години по іншу сторону Атлантичного океану стане на три з половиною десятка менше шпигунів і лобістів – і це не може не радувати. Нагадаємо, протягом останніх двох років російських дипломатів вже неодноразово висилали з території Сполучених Штатів – проте цього разу кількість видворених є безпрецедентною. Крім того, представників російських консульських установ та посольства не допустили як спостерігачів на виборах у низці штатів.
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