Срочная новость: США высылают 35 российских дипломатов

Reuters сообщает, что президент США Барак Обама принял решение о введении еще одних ограничений против России. По его словам, причинами этих действий является вмешательство РФ в президентские выборы в США, а также ряд агрессивных действий против американских дипломатов в российской столице, - передает replyua.net.
Сегодня американские власти заявили, что высылают из страны тридцать пять российских дипломатических представителей, а также закрывают два российских дипломатических офиса – в Нью-Йорке и в Мэриленде. Основной причиной этого решения стала серия нападений, запугивания, хулиганство и другие агрессивные действия против американских дипломатов в России. Российским дипломатам приказано покинуть территорию страны в течение 72 часов.
Также Обама заявил, что против России будут приняты ответные меры в сфере кибербезопасности. Он подчеркнул, что вмешательство России вы выборы в США, которое способствовало победе в них Дональда Трампа, произошло при содействии двух американских чиновников, которых также ждет ответственность за содеянное.