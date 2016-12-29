Блогер: завдяки пропаганді росіяни радітимуть падінню рубля

Блогер Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук розмірковує над динамікою курсу російської національної грошової одиниці, - про це інформує replyua.net.
Так, днем раніше очільник російського Мінфіну Антон Силуанов в одному з чергових інтерв’ю поскаржився на те, що зміцнення національної валюти невигідне для російських бізнесменів – мовляв, зараз курс рубля зміцнюється, проте російські підприємці звикли працювати при шістдесяти п’яти рублях за долар і почуваються комфортно. Певна логіка в таких заявах є, але, тим не менш, блогер вбачає в ній, у першу чергу, спробу маніпуляції.
Справа в тому, що у державі з трьохтрильйонним дефіцитом бюджету і мінімальним з початку двохтисячних профіцитом зовнішньоторговельного балансу просто не може бути належних ресурсів для зміцнення національної валюти. Відтак, такий стрибок курсу – виключно штучна спекуляція держави. Ймовірно, на довго російського Мінфіну не вистачить і вже у 2017 році рублю почне намацувати нове «дно». Але електорат потрібно підготувати – і тоді, коли російська національне валюта почне своє «круте піке», населення все-одно сприйматиме це як «мудре рішення Володимира Путіна», - прогнозує блогер.