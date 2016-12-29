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Бутусов: Путін визнав, що російській армії не по зубах ІД

Бутусов: Путін визнав, що російській армії не по зубах ІД
Журналіст Юрій Бутусов на власній сторінці в Фейсбук коментує озвучене сьогодні російським президентом Володимиром Путіним рішення про вивід російського військового контингенту з Сирії, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами Бутусова, рішення про вивід російських військ з Сирії, введених буцімто для того, щоб боротись з терористами Ісламської держави, для стороннього спостерігача не має логічного пояснення: боротьба з ІД ще далеко не закінчена. Тим не менш, вона пояснюється чотирма основними причинами. По-перше, Росія неспроможна вести дві війни (на Донбасі та в Сирії) з огляду на кадровий голод – траплялись навіть повідомлення, що російських найманців виводять з Донецька та Луганська до Сирії. По-друге, економічних ресурсів для утримання настільки територіально віддаленого угрупування у Росії не вистачає.

По-третє, у сутичках з мотивованою піхотою повстанців та терористів ІД російські війська показали свою повну неспроможність – наприклад, бої за Пальміру, яку росіяни і сирійські урядові війська вже три тижні не можуть повернути, яскраво продемонстрували, що наявними силами російська армія перемогти не зможе, а збільшення контингенту призведе до зростання втрат. І останній чинник – геополітичні ризики. Москва нажила собі ворога у вигляді майже всіх суннітів світу. Вибухи літаків та вбивства послів – лише початок помсти, яка чекає на росіян за їх агресію.
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