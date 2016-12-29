Понасенков елегантно висміяв путінське правосуддя

Російський історик Євген Понасенков вишукано «потролив» черговий маразм російської Феміди, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку блогера в Фейсбук.
Так, Понасенков закликає співвітчизників провести судові слухання з приводу визнання незаконним виверження вулкану Везувій, яке сталось двадцять четвертого серпня сімдесят дев’ятого року. Блогер зауважує, що, ймовірно, такий позов цілком може розглянути один із судів Москви чи Московської області. У якості доказової бази можна зауважити, що виверження було нелегітимним і потягло за собою негативні наслідки. Більше того, російські дипломати завжди виступали проти такого виверження і вимагали повернення у попередній стан – щоб попіл і лаву засунули назад у вулкан.
Ймовірно, таким чином блогер висміяв однин із останніх «шедеврів» російських суддів – так, двома днями раніше Дорогомилівський районний суд міста Москви вирішив задовольнити позовні вимоги екс-нардепа, який переховується в РФ, Володимира Олійника про визнання Євромайдану (Революції Гідності, листопад 2013 – лютий 2014 року) державним переворотом. Служителів Феміди в РФ ніяким чином не зупинив той факт, що справа знаходиться поза межами їх територіальної та предметної юрисдикції.