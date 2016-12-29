Полет разбившегося Ту-154 длился всего 70 секунд

Полет военного Ту-154, вылетевшего 25 декабря из аэропорта Адлера, продлился не больше 70 секунд, и в момент падения скорость полета составляла не больше 370 километров в час.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом несколько минут назад во время пресс-конференции рассказал Сергей Байнетов, начальник службы безопасности полетов ВС России. По словам генерал-лейтенанта, он с полной уверенностью может заявлять о том, что полет длился около одной минуты. «Могу вам это точно сказать. Около 70 секунд. Также по параметрической информации мы смогли определить, что максимальная скорость Ту-154 могла составлять 360 или 370 километров в час. Высота, с которой самолет упал в море, не превышала 250 метров», заявил Байнетов.
Напомним, что версию о теракте на борту воздушного судна практически исключили, и основными версиями сейчас называют только технические неполадки и ошибку в пилотировании. На борту самолета, летевшего в сирийскую Латакию, находились 92 человека, никто не выжил. В Сирию летели Доктор Лиза (Елизавета Глинка), военные, представители СМИ и ансамбль имени Александрова, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.