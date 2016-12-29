Глава Минтранса РФ сообщил о нештатной работе техники разбившегося Ту-154

Руководитель российского Министерства транспорта Максим Соколов сообщил, что техника на Ту-154, который 25 декабря разбился в Черном море недалеко от Сочи, работала нештатным образом. Как передает replyua.net, такое заявление высокопоставленного чиновника прозвучало во время его выступления перед членами комиссии правительства России. В свою очередь, возглавляющий службу безопасности авиационных полетов Сергей Байнетов отметил, что комиссия сможет представить окончательные результаты о катастрофе минимум по истечении тридцати дней, а ожидать предварительные выводы следует не ранее января. К тому же, подчеркивается, что проведение анализа двух бортовых самописцев тоже будет способствовать более четким представлениям о катастрофе самолета.
Недавно в российском Министерстве обороны сообщили, что, согласно предварительным выводам после анализа «черных ящиков», на борту самолета взрыва не было. Как известно, пассажирами Ту-154 были 84 человека, среди которых – военные, артисты, журналисты таких российских телеканалов, как НТВ, Звезда и Первый канал. Среди причин катастрофы основными являются ошибка пилотов и проблемы с закрылками.