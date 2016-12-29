Украинский ученый и его жена получили российские паспорта от Рогозина

Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ, сегодня вручил российские паспорта Игорю Гашененко, известному украинскому ученому, и его жене Людмиле, информирует replyua.net со ссылкой на российские источники.
Сообщается, что в последнее время Гашененко работал в России – в системе оборонно-промышленного комплекса. Источник также информирует о том, что Рогозин выручал паспорта перед заседанием коллегии военно-промышленного комплекса. Решение о российском гражданстве для супругов из Украины принимали на общем собрании – соответствующее заявление было подано холдингом «Высокоточные комплексы», а сам Гашененко сейчас работает на предприятии этого холдинга, причем перешел он на этот завод весной 2016 года.
Рогозин подчеркнул, что он обратился с соответствующей просьбой к Путину, президенту России, и еще в начале сентября глава РФ дал свое согласие на то, чтобы вся семья Гашененко получила российское гражданство. «Сегодня мне выпадает честь вручить российские паспорта теперь уже нашим согражданам, нашим соотечественникам», отметил вице-премьер России. Также он рассказал о талантах украинского ученого, который посвятил науке около тридцати лет.