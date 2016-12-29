На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Вчера в прямом эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия – 1», состоялось обсуждение захвата российскими войсками городов Украины. Как передает replyua.net, участниками разговора стали Александр Кофман, ранее занимавший должность «министра иностранных дел «ДНР» и украинского политтехнолога Ростислава Ищенко, который сбежал в Россию. Такую информацию на своей странице в Facebook выложил блогер Сергей Запорожский. Он также дополнил свой пост видеосюжетом из «дискуссии» распространителей пропаганды. В том числе, по мнению Ищенко, отправка пехотинцев РФ в крупные украинские города не имеет никакого смысла, так как российская армия рискует понести большие убытки.
Ответ ведущего себя ждать не заставил. В качестве примера Соловьев вспомнил, как российская армия в Сирии быстро разрушила Алеппо. «Они в сравнительно краткие сроки взяли Алеппо и там смогли решить все поставленные задачи. Также военные «ДНР» научились вести военные действия в других городах. Поэтому, волноваться не стоит, украинский народ не станет за них воевать», - сказал телеведущий.
При этом «бывший глава МИД «ДНР» выразил полную уверенность в том, что военнослужащие ВСУ без препятствий передадут контроль над городами боевикам.