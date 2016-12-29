Боровой советует с полной серьезностью отнестись к российскому кровавому плану по Украине

На своей странице в соцсети Facebook известный в России политик и предприниматель Константин Боровой прокомментировал недавно озвученное заявление Михаила Хазина, бывшего сотрудника администрации российского президента, в котором он предложил частично уничтожить украинское население, а непосредственно саму страну –разделить, передает replyua.net. Эксперт подчеркнул, что учитывая факт постоянного сотрудничества Хазина с Кремлем, его слова нужно воспринимать с полной серьезностью. «Речь идет о мечтах, программе-максимуме для переговорного процесса с Вашингтоном, в ходе которых Россия попытается убедить США отдать Украину под влияние Кремля», - написал Боровой.
Экономист назвал предложение, озвученное Михаилом Хазиным, фактически точной реконструкцией результатов подписанного в 1939 году пакта Молотова-Риббентропа, а если боле точнее, всех действий советских властей на территориях, которые они захватили. И для этого есть соответствующий опыт. Константин Боровой уверен, что Кремль путает будущего президента США с Риббентропом или Гитлером, а также первую половину двадцатого века с первой половиной нынешнего.