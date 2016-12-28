Політолог назвав основний злочин Путіна

Політолог Ігор Ейдман, якого називають одним із найкращих знавців російського президента Володимира Путіна, у своєму Фейсбук пояснив що саме варто вважати найбільшим злочином путінського режиму, - про це інформує replyua.net.
Так, Ейдман наголосив, що за той час, поки Путін очолює російську державу, він вчинив чимало діянь, які можна вважати злочинами як за національним правом, так і за міжнародним. Проте, найбільш злочинним вчинком російського президента, на думку політолога, є те, що він змусив мільйони людей у всьому світі жорстко ненавидіти Росію та росіян. Ознаки цього були помітні доволі давно, але повною мірою це проявилось тоді, коли зазнав катастрофи Ту-154 російських збройних сил поблизу Сочі.
Нагадаємо, двадцять п’ятого грудня 2016 року неподалік від Сочі зазнав катастрофи російський літак, який перевозив до Сирії кількох військовослужбовців, хор імені Александрова та низку журналістів та громадських діячів. У зв’язку з катастрофою росіяни вимагали у соціальних мережах співчуття, проте не отримали його. Крім того, відомий французький сатиричний журналі «Шарлі Ебдо» розмістив з цього приводу карикатуру з підписом: «Погана новина – Путіна на борту не було».