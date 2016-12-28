Российские эксперты смоделировали крушение Ту-154 (видео)

В сети Интернет доступно для просмотра видео, на котором эксперты восстановили картину крушения воздушного судна Ту-154, произошедшего в акватории Черного моря 25 декабря текущего года. Как сообщает replyua.net, на видеосюжете, выложенном на видеохостинге YouTube журналистами российского издания «Life» можно увидеть, что после того, как самолет набрал высоту, его хвостовая часть быстро начала снижаться вниз, а сам борт, накренившись влево, упал в море.
Создание данного географического макета авиакатастрофы проводилось с основой на расшифрованные данные черных ящиков Ту-154, извлеченных спасателями.
Как известно, восемь членов экипажа и восемьдесят пять пассажиров пребывали на борту разбившегося лайнера. В их числе – представители ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с Валерием Халиловым, сотрудники сразу трех съёмочных групп российских телеканалов, распространяющих пропагандистские материалы, военнослужащие РФ и Елизавета Глинка, занимавшая должность исполнительного директора организации «Благотворительная помощь», оказывающей помощь мирным жителям Сирии, пострадавшим от боевых действий.