В одном из своих недавних интервью СМИ известный у себя на родине российский журналист и музыкальный эксперт Артемий Троицкий выразил свою точку зрения относительно Героев России, передает replyua.net. В том числе, он заявил, что только певцу Сергею Шнурову, известному лидеру нашумевшей группы «Ленинград» Сергею Шнурову, можно дать такое высокое звание. Отвечая на заданный журналистом вопрос о представителях мира музыки, чью деятельность можно выделить в сравнении с другими, Арткемицкий вспомнил о группе «Ленинград» и ее главном вокалисте, имеющему прозвище Шнур. По мнению эксперта, только ему можно смело вручать звание Героя России.
«Я считаю, что Шнуров должен получить звание Героя России, к тому же, он станет единым человеком с совершенно заслуженным подобным статусом на протяжении достаточно продолжительное время. Мне неизвестно, чем занимается остальная часть Героев России, преимущественно, они погибают ни за грош, увы, однако Шнуорв, мало того, что он жив, но он и живее всех живых», - рассказал Троицкий. Журналист выразил мнение, что певцу удалось объединить россиян гораздо лучше, чем Кисилев с Соловьевым, так как они правдиво раскрывают всю действительность.