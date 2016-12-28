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В Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

В Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)
Российский экономический эксперт Михаил Хазин, ранее занимающий должность чиновника в администрации российского президента, озвучил свое мнение касаемо возможных вариантов для будущего Украины, которые будут, прежде всего, выгодны России, в особенности, касаемо разделения страны на регионы. Как передает replyua.net, соответствующее мнение эксперт представил, выступая перед участниками заседания клуба «Русский кругозор», запись которого уже доступна пользователям видеохостинга YouTube.



Со слов Хазина, будущий президент США Дональд Трамп якобы является активным сторонником регионализации в мире, в процессе которой Украина отойдет в сферу влияния Москвы. В то же время, эксперт убежден в том, что Киев не должен располагать ни собственной армией, ни промышленностью.

Отметим, что в конце августа минувшего года в СБУ заявили, что Хазин не имеет права въезжать на украинскую территорию. О нем известно, что с 1997 по 1998 годы он работал на должности замначальника управления по экономическим вопросам при российском президенте. Сейчас Хазин – член совета экспертов по вопросам этики и экономики при патриархе московском и всея Руси. К тому же, он участвует в совете Федеральной службы по тарифам.
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