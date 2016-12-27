Портнико объяснил, зачем московский суд принял решение о признании Майдана "государственным переворотом"

Виталий Портников в своей статье на «newsru» пишет о том, какое значение имеет принятое сегодня решение Дорогомиловского районного суда российской столицы в деле по иску Владимира Олейника для Украины и России, - передает replyua.net.
Портников отмечает: «В этом судебном решении прекрасно все – и то, что суд, принявший его, не имел на это права – его компетенция не распространяется на события, происходящие в другой стране, как и не мог быть объективным в силу особых отношений, сложившихся между Россией и Украиной; и то, что истец продолжал быть депутатом Верховной Рады Украины и после событий, которые суд охарактеризовал «государственным переворотом». Самое забавное, наверное, в этой ситуации – это то, что это решение суда ни для кого не имеет никаких правовых последствий».
Журналист сообщает: «Те, кто объясняют это решение намерением Путина воевать с Украиной – мол, он готовит себе юридическую базу, выглядят просто смешно – Путину никогда юридическая база для подобных действий не была нужна. Никакой правовой базы не было ни для аннексии Крыма, ни для проведения в нем референдума, ни для введения войск на Донбасс». Блогер добавляет: «Что вообще может решать суд в стране, где нет правосудия?» Портников резюмирует: «Единственное логичное объяснение принятию этого решения – это насущная необходимость отвлечь внимание общественности от убийства российского посла в Сирии и авиакатастрофы Ту-154. Это просто еще одна новая жвачка для российских СМИ».