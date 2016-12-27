Генерал: если это был теракт, Кремль никогда не обнародует эту информацию

Генерал Николай Маломуж считает, что крушение Ту-154 не было терактом, однако даже, если бы это действительно был террористический акт, Москва никогда бы не рассекретила такую скандальную информацию, поскольку в этом случае российская власть оказалась бы в очень сложном положении.
Как информирует replyua.net, Маломуж рассказал об этом в эфире Обозревателя. По словам генерала, если совершен теракт, то это полностью выдаст слабость систем безопасности и обороны РФ. «Представьте – они не смогли предупредить такую трагедию! Это бы свидетельствовало о никчемности спецслужб, политического руководства и Министерства обороны. Несомненно, это бросит тень на власть в РФ – теракт будет означать, что Кремль не может защитить известных россиян, среди которых военные и артисты», отмечает Маломуж.
Также генерал отметил, что авиакатастрофа никак не повлияет на действия России в Сирии, поскольку в РФ уверены, что они там уже выиграли, кроме того, операция в Алеппо была завершена, поэтому российские войска вместе с Асадом продолжат наступление в любом случае.