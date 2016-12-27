валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Генерал: если это был теракт, Кремль никогда не обнародует эту информацию

Генерал: если это был теракт, Кремль никогда не обнародует эту информацию
Генерал Николай Маломуж считает, что крушение Ту-154 не было терактом, однако даже, если бы это действительно был террористический акт, Москва никогда бы не рассекретила такую скандальную информацию, поскольку в этом случае российская власть оказалась бы в очень сложном положении.

Как информирует replyua.net, Маломуж рассказал об этом в эфире Обозревателя. По словам генерала, если совершен теракт, то это полностью выдаст слабость систем безопасности и обороны РФ. «Представьте – они не смогли предупредить такую трагедию! Это бы свидетельствовало о никчемности спецслужб, политического руководства и Министерства обороны. Несомненно, это бросит тень на власть в РФ – теракт будет означать, что Кремль не может защитить известных россиян, среди которых военные и артисты», отмечает Маломуж.

Также генерал отметил, что авиакатастрофа никак не повлияет на действия России в Сирии, поскольку в РФ уверены, что они там уже выиграли, кроме того, операция в Алеппо была завершена, поэтому российские войска вместе с Асадом продолжат наступление в любом случае.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ: в Киеве задержан ТОП-спонсор боевиков «ДНР»
Важное за сутки
26 дек 2016
11254

Манн: дождались - полный "Крымнаш"

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новость об уже втором полном провале конкурса на строительство железнодорожной линии по крымскому мосту. Как сообщалось ранее, оккупационные

Последние новости

Рішення США про поставки зброї викликало істерику в Росії

Ученые нашли причину появления смертельных раковых опухолей

Путин: "Военные операции в Сирии - лучшие учения, которые можно себе представить" (ВИДЕО)

Скандал в Европе: Дания платит боевикам ИГИЛ, воюющим в Сирии

Перед Новым годом цены на нефть показали рекордный рост

Джон Маккейн оценил возможность отмены Трампом антироссийских санкций

Открылись важные обстоятельства крушения Ту-154 возле Сочи

Политик: в 2017 году Евросоюз столкнется с большими трудностями

Генерал: если это был теракт, Кремль никогда не обнародует эту информацию

Немцы продолжают доверять только Ангеле Меркель

В США дали обнадеживающий прогноз для Украины

Скорость падения самолета Ту-154 в Черное море превышала 150 км/час

Суд ЕС приостановил решение о доступе Газпрома к газопроводу в обход Украины

В СНБО поставили под сомнение возможность блокады ОРДЛО

Французский дипломат раскритиковал антироссийские санкции

Потеха началась: Московский суд признал смену власти в Украине госпереворотом

Декоммунизация в Украине: что изменилось в стране за 2016 год

Геннадій Москаль: Ужгородські собаки кращі за українських політиків!

В российском Минобороны рассказали о главной находке по Ту-154

Европейский посол в Украине рассказал, когда начнет действовать «безвиз»

 Новости за день