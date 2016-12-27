Скорость падения самолета Ту-154 в Черное море превышала 150 км/час

По информации источника в силовых структурах России, воздушное судно Ту-154 Минобороны России, который 25 декабря текущего года потерпел крушение, разбился в акватории Черного моря на скорости, превышающей 500 километров в час, передает replyua.net. В настоящее время есть информация, что в процессе столкновения с поверхностью воды воздушное судно совершило попытку маневра. К тому же, у самолета был сильно задранный нос.
В свою очередь, российское издание «КоммерсантЪ» сообщило, что о том, как произошло падение самолета Ту-154, рассказал сотрудник пограничной службы, пребывающий в момент крушения самолета на катере в Черном море, рядом с Сочи. Он сообщил, что после вылета из аэропорта Адлер самолет не набирал высоту, а начал в оперативном режиме снижаться, как будто он хотел приземлиться. «Очевидец катастрофы рассказал, что то, в каком положении находился лайнер в пространстве, было, по его мнению, странным. Источник сообщил, что положение самолета очевидец сравнил с мотоциклом, который водитель поставил на заднее колесо. Свидетель происшествия отметил, что самолет зацепил морскую поверхность хвостом, отвалившимся в момент удара.