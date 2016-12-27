Очевидец падения Ту-154 рассказал, что произошло на самом деле

Российское издание Коммерсант сообщает о том, что удалось найти очевидца авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря в акватории Черного моря, передает replyua.net.
Им оказался сотрудник береговой охраны погранвойск ФСБ, который находился на катере в тот момент, когда в воду рухнул Ту-154. По словам пограничника, он следил за тем, как летит лайнер, однако сразу понял – он не набирал высоту, вылетев из аэропорта Адлера, а, напротив, снижался к морю, как будто хотел совершить экстренную посадку. Очевидец отметил, что движение самолета было очень странным – это напомнило ему движение мотоцикла на заднем колесе. Все продолжалось пару секунд, после чего хвостовая часть лайнера задела поверхность воды, отвалилась, а самолет упал в воду и сразу затонул.
По словам экспертов, показаниям этого свидетеля нужно верить, поскольку хвостовая часть Ту-154 действительно серьезно повреждена, что доказывает, что самолет упал в воду, ударившись о ее поверхность задней частью. По версии многих экспертов, причиной крушения все-таки являются ошибочные действия пилотов, а не теракт или технические неполадки.