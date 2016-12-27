валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Очевидец падения Ту-154 рассказал, что произошло на самом деле

Очевидец падения Ту-154 рассказал, что произошло на самом деле
Российское издание Коммерсант сообщает о том, что удалось найти очевидца авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря в акватории Черного моря, передает replyua.net.

Им оказался сотрудник береговой охраны погранвойск ФСБ, который находился на катере в тот момент, когда в воду рухнул Ту-154. По словам пограничника, он следил за тем, как летит лайнер, однако сразу понял – он не набирал высоту, вылетев из аэропорта Адлера, а, напротив, снижался к морю, как будто хотел совершить экстренную посадку. Очевидец отметил, что движение самолета было очень странным – это напомнило ему движение мотоцикла на заднем колесе. Все продолжалось пару секунд, после чего хвостовая часть лайнера задела поверхность воды, отвалилась, а самолет упал в воду и сразу затонул.

По словам экспертов, показаниям этого свидетеля нужно верить, поскольку хвостовая часть Ту-154 действительно серьезно повреждена, что доказывает, что самолет упал в воду, ударившись о ее поверхность задней частью. По версии многих экспертов, причиной крушения все-таки являются ошибочные действия пилотов, а не теракт или технические неполадки.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ: в Киеве задержан ТОП-спонсор боевиков «ДНР»
Важное за сутки
26 дек 2016
9929

Манн: дождались - полный "Крымнаш"

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новость об уже втором полном провале конкурса на строительство железнодорожной линии по крымскому мосту. Как сообщалось ранее, оккупационные

Последние новости

Захарова сделала заявление о Минских договоренностях

Климкин рассказал об ожиданиях Украины от Вашингтона

Кремль снял с себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Сергей Тигипко стал владельцем «Универсал Банка»

В России сообщили о «враждебном шаге» США в Сирии

«Эксперт» Лоза удивил комментарием о Джордже Майкле

Нусс: Все что нужно знать об «урне» или «руне» Савченко

Особенности вывода биткоина на счет Приватбанка

Савченко рассказала подробности о платформе «РУНА»

На Новый год украинцев ждут погодные сюрпризы

Стрелков поделился информацией о положении российских военных в Сирии

Для дружбы с Путиным Трамп пойдет на беспрецедентное решение по Украине – Bild

Гройсман рассказал о нелегальной работе и анонсировал увеличение пенсий

Николай Чернотицкий: Чиновники боятся говорить правду и вопросов оппонентов, поэтому выбирают проплаченные эфиры

Друг Джорджа Майкла прокомментировал смерть певца

Американист раскрыл значение скандального заявления Трампа о будущем ООН

Отменены полеты всех Ту-154 Минобороны России

Власти России приближают крах своей страны

Накануне голосования в ООН премьер Израиля звонил Порошенко и Гройсману

Израиль призывает евреев, живущих во Франции, срочно покинуть страну

 Новости за день