В Кремле распространили громкое заявление об освобождении в Украине гражданина России

Представляющая российский следственный комитет Светлана Петренко в интервью СМИ сообщила, что Москве удалось добиться выхода на свободу гражданина России Владимира Безобразова, которого обвиняли в содействии деятельности боевиков самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», передает replyua.net. С ее слов, два года назад в июне мужчина с членами своей семьи отдыхал на море в Одессе, но «его задержали без определенных оснований и обвинили в принуждении местного населения к участию в военных действиях на стороне боевиков самопровозглашенных «народных республик».
Также Петренко отметила, что при проведении допросов со стороны сотрудников СБУ по отношению к Безобразову было применено как физическое, так и психологическое насилие с целью добиться от него признания в совершении определенных преступлений. Представитель российского Следкома подчеркнула, что объективная информация, в которой опровергалась версия украинских правоохранителей, равно, как и остальные доказательства о том, что задержанный невиновен, была в конечном итоге проигнорирована. Петренко сообщила об угрозе в адрес Безобразова расправиться над его ближайшими родственниками.