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Чубаров прокомментировал авантюру Путина с Керченским мостом

Чубаров прокомментировал авантюру Путина с Керченским мостом
Рефат Чубаров, возглавляющий Меджлис крымских татар провел параллель между началом сооружения Керченского моста на территории аннексированного Крыма с участием российских военных в военной операции в Сирии, передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель». Политик утверждает, что российский лидер Владимир Путин просто затеял очередную авантюру, начав строительство Керченского моста. Также авантюрой с большим количеством аспектов Чубаров назвал участие Кремля в войне в Сирии, поскольку на нее из российского бюджета тратятся большие деньги, и, к тому же, на войне гибнет множество жителей. В связи с этим глава Меджлиса, обращаясь к Путину, попросил его «не иссякать» на тех авантюрах, в которых он уже задействован.

Недавно появилась информация о начале проведения конкурса, предусматривающего разработку рабочих документов и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Однако, в конечном итоге, конкурс так и не удалось провести, поскольку свою заявку на участие в нем подала всего одна компания. Работы по строительству данного моста через аннексированный крымский полуостров были начаты в апреле минувшего года.
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