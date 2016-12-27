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Послом РФ в Турции может стать дипломат, не утвержденный Украиной

Послом РФ в Турции может стать дипломат, не утвержденный Украиной
Михаил Бабич, полпред президента России в Приволжском федеральном округе, может стать новым послом РФ в Турции. Как информирует replyua.net, такую новость сообщил канал «Дождь», ссылающийся на два проверенных источника.

По словам источника, назначение состоится в начале следующего года, и Бабич заменит на этом посту Андрея Карлова, который был застрелен в Анкаре. Однако Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, прокомментировал новость, отметив, что он первый раз об этом слышит. «Для Бабича такая должность точно не станет большим повышением, однако посольство в Турции для РФ является одним из ключевых, хотя до этого времени оно и не играло большой роли. Если назначат Бабича, это будет свидетельствовать о повышении роли российского дипломата в Турции», заявил источник.

Кроме того, источник подчеркнул, что Бабича давно хотели перевести на другую должность. Летом его собирались назначить послом РФ в Украине, но киевские власти отказались принять этого человека в качестве дипломата из России. Бабич был главой правительства Чечни, также он является бывшим военным.
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