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В России из-за Ту-154 хотят посадить в тюрьму скандальную журналистку

В России из-за Ту-154 хотят посадить в тюрьму скандальную журналистку
Божену Рынску, известную своими скандальными заявлениями российскую журналистку, могут на пять лет отправит в женскую колонию. Как передает replyua.net, поводом для этого оказались опубликованное ею в соцсети Facebook высказывания относительно катастрофы Ту-154. Более того, в случае признания Генпрокуратурой РФ ее высказываний оскорбительными, а ее саму здоровой в психическом плане, Божену могут оштрафовать на 500 тысяч рублей, запретить доступ к интернету на трехлетний период или на четыре года приговорить ее к выполнению принудительных работ, информирует КП.

Отметим, что на днях Рынска на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором она положительно высказалась о катастрофе российского Ту-154, принадлежавшего Минобороны РФ. В частности, она выразила сожаление о погибших артистах и музыкантах, пребывавших на борту смертельного рейса, однако журналистка весьма положительно высказалась о гибели своих коллег, распространяющих пропагандистские материалы. «Конечно, спасибо Богу за бонус в качестве журналистов НТВ, но почему все остальные?», - написала Рынска. Пользователи соцсетей с большим негодованием и возмущением прокомментировали нескрываемую радость из-за гибели людей.
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