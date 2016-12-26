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СпецтемаРоссийский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

В России выпустят игру, в которой можно будет убить оппозиционного журналиста Бабченко

В России выпустят игру, в которой можно будет убить оппозиционного журналиста Бабченко
Сайт «15 минут» пишет, что в РФ была создана компьютерная игра, играя в которую можно будет избить, а при желании – и убить российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, - передает replyua.net.

Кремлевские пропагандисты ресурса «Лайф.ру» пишут, что игра относится к жанру «beat’em up». Ее разработчиком является программист Антон Вильгоцкий. Главным действующим персонажем компьютерного гейм-проекта является некий военнослужащий воздушно-десантных войск Российской Федерации, который избивает «врагов родины» с помощью собственных кулаков и сапог.

Такую ненависть к журналисту разработчик объясняет той позицией, которую Бабченко высказал в связи с гибелью 92 человек, находившихся на борту российского самолета Ту-154. Суть позиции Бабченко в том, что он «не испытывает сочувствия к погибшим, поскольку все они летели в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтоб им более лучше бомбилось». За эти слова Вильгоцкий сделал главного негативного персонажа игры крайне похожим на журналиста, а также пообещал добавить ему специальную озвучку – персонаж российского оппозиционера в игре будет по-особенному мерзко кричать, когда его будут избивать. Также разработчик добавляет: «Главный герой понимает, что люди на улицах в России крайне агрессивны неспроста – американские агенты заразили их вирусом вражды. Поэтому он будет с ним бороться везде, где бы не находился – путем избиение и уничтожения».
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