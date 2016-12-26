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Опознаны первые жертвы крушения Ту-154 – СМИ

Опознаны первые жертвы крушения Ту-154 – СМИ
В российском информагентстве РИА Новости сообщили об опознании первых двух жертв потерпевшего крушение возле Сочи в районе Черного моря российского самолета Ту-154, передает replyua.net. В частности, уже опознаны тела Романа Волкова, который являлся командиром воздушного судна, и Оксаны Бадрутдиновой, занимающей должность помощника руководителя департамента российского Минкульта. В свою очередь, по данным российского издания lenta.ru, проведение опознания тел все еще продолжается. Тело Романа Волкова удалось обнаружить в момент, когда спасатели извлекали крупные части фюзеляжа самолета. Помогла в этом процессе форменная одежда, имеющая знаки отличия. Еще из воды извлекли не менее семи десятков тел.

Стоит напомнить, что уже сегодня спасателями была прекращена операция с целью поиска обломков Ту-154. Такое решение было принято в 16:15 по московскому времени. Спасательные корабли Росморречфлота остались рядом с местом происшествия. Согласно одной из озвученных версий, причиной авиакатастрофы стал теракт.

Сегодня утром спасатели подняли из воды пару фрагментов фюзеляжа воздушного судна, после чего они были переданы на берег с целью установления подробностей инцидента.
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