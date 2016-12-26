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СпецтемаРоссийский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

В российской Уфе местные жители с детьми устроили давку в очереди за бесплатной газировкой Coca-Cola

В российской Уфе местные жители с детьми устроили давку в очереди за бесплатной газировкой Coca-Cola
Настоящая давка образовалась после того, как переодетые в костюмы Дедов морозов мужчины начали доставать из мешков напиток и раздавать всем желающим. Словно табун гусей сбежались все, кто увидел, как «на халяву» можно получить газировку. Известный украинский блогер Кирилл Сазонов прокомментировал данную информацию.

«Толпа, давка, драка... для детей это реально опасно, но, кто будет беречь эту мелюзгу, если можно на халяву хлебнуть не самой полезной, но все-таки газировки? В России – никто. Стоит задуматься, ведь это даже не алкоголь шаровой, не еда – сладкая и очень вредная водичка. Из-за чего?! Ладно, черт с вами, соседи. Хотите драться за газировку – ваше дело, но только не надо вот этот ваш быт, это бесхитростное скотство и жадность нести за границы вашей страны – нам это не нужно. Мы не хотим жить так», – написал Кирилл Сазонов в Facebook.

Блоге добавил, что, проанализировав ситуацию в Уфе, Генштабу Украины стоит подумать над новым оружием – зашвыривать в расположение боевиков и «их там нет» кусочек бесплатной пищи или бутылку с водкой, вполне возможно, что жертв будет больше, чем от снаряда.
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