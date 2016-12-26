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В центре Москвы найден мертвым один из ТОП-менеджеров «Роснефти»

В центре Москвы найден мертвым один из ТОП-менеджеров «Роснефти»
Российские СМИ сообщают, что сегодня в российской столице умер 61-летий Олег Еровинкин, принадлежавший к высшему руководящему составу «Роснефти». Он занимал должность руководителя одного из управлений российской компании «Роснефть». Бизнесмена обнаружили мертвым в его авто в самом центре города, - передает replyua.net.

Российские правоохранительные органы сообщают, что, по предварительной информации, причиной смерти Еровинкина стал сердечный приступ. Его тело было обнаружено в его служебном автомобиле Lexus в Китайгородском проезде. Умерший был сотрудником «Роснефти» в течение последних четырех лет, а до этого у него была длинная карьера в политике – он занимал должность секретаря вице-премьер-министра в российском правительстве. Еще раньше, в годы президентства Бориса Ельцина, Еровинкин возглавлял подразделение по контролю за защитой госсекретов, до этого – в кадровом управлении. Его тело было доставлено в морг Федеральной службы безопасности РФ.

Напоминаем, что на прошлой неделе также при невыясненных обстоятельствах было обнаружено тело посла российского дипломата, сотрудника одного из департаментов МИД. Его смерть настала в результате огнестрельного ранения в голову.
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