Аннексия Крыма принесла режиму Путина намного больше проблем, чем решений - политолог

Виталий Портников взял интервью у доктора политических наук, профессора Михаила Саввы, получившего в течение последних месяцев политическое убежище в Украине – до этого он был профессором Кубанского университета. Говорили об аннексии Крыма, и от том, как она повлияет на российскую государственность, - передает replyua.net.
Портников отметил: «Во времена существования СССР сложилось впечатление, что его территория устоялась, в том числе с точки зрения международного права. Единственной проблемой были страны Балтии. Латвия, Литва и Эстония являлись единственными субъектами Советского союза, которые были признаны не всеми зарубежными странами – были такие, кто не признал их захват СССР. Поэтому, когда они объявили о независимости, тут же встал закономерный вопрос: «А чем отличаются они от других субъектов союза, кроме того, что они были насильно присоединены в 1940 году? Ведь Украину, Грузию, Азербайджан, Армению и другие страны оккупировали и присоединили в 1920-е годы». Журналист добавил: «А теперь, в 2014 году, возник вопрос Крыма – республики в составе РФ, которую практически никто не признает. А если в какой-то момент признают, что Крым – это не часть России, тогда ведь станет вопрос о принадлежности к РФ всех остальных субъектов, в которых давно тлеет сепаратизм. И за Крымом могут пойти Тува, Коми и другие республики».
Политолог Михаил Савва отметил: «Вот поэтому я всегда подчеркивал, что аннексия Крыма принесла режиму Путина намного больше проблем, чем решений. Лишь кажется, что его насильственное присоединение стало мощнейшей скрепой, хотя на самом деле, оно стало прецедентом. На самом деле, политика путинского режима в отношении Украины, заложила серьезнейшие мины замедленного действия и, может быть, не очень долгого».