Муждабаев: 25 декабря 2016 года - самый важный день в истории современной России

Айдер Муждабаев на своей странице в Фейбуке прокомментировал пост Аркадия Бабченко, который пишет о «водоразделе» в российском обществе. Блогер подчеркивает: «25 декабря 2016 – запомним для истории этот день», - передает replyua.net.
Аркадий Бабченко на своей странице написал: «Вчера – 25 декабря 2016 года в российском обществе произошло событие, имеющее огромное значение. Оно определилось, самовыразилось. Фактически, в российском обществе произошел «водораздел», в результате которого появилось так называемое «гражданское общество» - оно есть в России, все его зафиксировали, правда в искаженном состоянии. Появившиеся в Интернете публикации о том, что нацистской Германии перед началом Второй мировой войны сажать было уже некого – в точку. Дело в том, что к этому моменту инакомыслие в страны было уже полностью уничтожено, и Россия стала на этот путь. Фактически, теперь в российском обществе есть всего два типа людей. Принадлежащие к первому типу пишут что-то вроде «ну а что такого, выживать же надо, это просто работа», а ко второму относятся те, кто изогнул свое сознание под изогнутую реальность. Но в любом случае, вектор развития у всех один.