Аваков занял третье место в ТОП-100 русофобов по версии российских СМИ

Александр Сотник на своей странице в Facebook сообщает, что он, этнический русский и гражданин Российской Федерации, попал в список ста самых ярых русофобов по версии аналитической группы «Царьград», как и многие другие русские - передает replyua.net.
Журналист сообщает: «Боже, это какую кашу в черепе надо иметь, чтобы составлять подобные списки!.. Мой No77. Как русский может быть русофобом? Объясните, а?». Кроме Сотника в этим списке также оказались: Арсен Аваков за его слова о том, что в планах России – завоевать весь мир; Борис Акунин, за слова о том, что Россия – агрессивная страна, идеологически тираническая, ксенофобская и гомофобская; Лия Ахеджакова – на девятом месте, за ее признание в стыде за Россию, удерживавшую в плену Надежду Савченко; Аркадий Бабченко, за слова об акции «Бессмертный полк».
Также в этот список попали Збигнев Бжезинский, Владимир Варфоломеев, Мария Гайдар, Антон Геращенко, Даля Грибаускайте, Валисий Грицак, Филарет Денисенко, Борис Джонсон, Михаил Ефремов, Гарри Каспаров, Хиллари Клинтон, Юлия Латынина, Андрей Макаревич, Майкл Макфол и другие.