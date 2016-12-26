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СпецтемаРоссийский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

Чубаров дал свою оценку реакции украинцев на катастрофу Ту-154

Чубаров дал свою оценку реакции украинцев на катастрофу Ту-154
В интервью журналистам «Обозревателя» Рефат Чубаров, который является председателем Меджлиса крымских татар, заявил, что, безусловно, родственникам и близким погибших в катастрофе российского самолета Ту-154, безусловно, нужно выражать слова соболезнования, однако жесткие комментарии данного происшествия украинцами вполне обоснованы, передает replyua.net. Чубаров отметил, что он считает трагедией любое крушение, и погибшим слова поддержки уже не помогут, однако они способны поддержать их родных, близких и детей.

В то же время, Рефат Чубаров выразил уверенность в том, что сейчас, когда Россия не прекращает агрессивные действия против Украины, вряд ли стоило ожидать от них слов утешения. «Это совершенно понятно всем. Выражаю слова сочувствия и соболезнования всем людям, которые потеряли близких, однако в нынешней ситуации я ограничусь такими словами», - сделал вывод лидер Меджлиса.

Напомним, что жена нардепа Сергея Лещенко Анастасия Топольская в своем комментарии неоднозначной реакции украинских пользователей сети Интернет заявила, что ее сограждане – «малодушные ушлепки» и «примитивные твари».
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