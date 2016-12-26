Бомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Версии об ошибке пилота и технической неисправности отпадают – почти со стопроцентной вероятностью можно говорить о теракте, и, скорее всего, террорист заложил бомбу еще в аэропорту Москвы, предположительно, в люк шасси. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил авиаэксперт Влад Любин.
По его словам, баки взорваться не могли, и, к тому же, первым делом спасатели обнаружили фрагменты шасси, которое было сильно повреждено. «Бомбу могли заложить и в салон лайнера, но у самолета первой отлетела стойка шасси, и ее обнаружили у побережья. Скорее всего, взрывчатка находилась именно там. Когда самолет готовится к взлету, люки шасси всегда открыты. В этот момент туда можно заложить взрывчатку», подчеркнул эксперт.
По его версии, кто-то под видом сотрудника аэропорта или же реальный работник мог подложить бомбу – сделать это не сложно. Нужно отметить, что в РФ версию теракта почти исключили, хотя непонятно, как при падении с небольшой высоты в воду самолет мог разлететься на крошечные обломки.