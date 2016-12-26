Сотник: нечего скорбеть по тем, кто сделал сознательный выбор

Российский журналист Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке прокомментировал реакцию пользователей социальных сетей на авиакатастрофу самолета Ту-154, на борту которого находились российские военнослужащие, артисты, журналисты и общественные деятели, - передает replyua.net.
Сотник пишет: «О вчерашней реакции социальных сетей на гибель пассажиров авиалайнера Ту-154. Сам вчера не писал, потому что целый день монтировал итоговую программу, которую увидите сегодня. Единственное, чего не приемлю – так это истошной пляски на костях погибших. Вообще, упарываться от радости до невменяемости нехорошо. Даже на свадьбе, не говоря о похоронах. Тем более – когда случается смерть идеологического противника – надо вести себя достойно».
Он отмечает: «Погибшие в катастрофе при жизни вели себя по разному. Всех их объединило одно масштабное событие: Путин влез в Сирию. А они это поддержали. Так или иначе. В противном случае, их не собрал бы на своем борту злополучный ТУ-154. Одни были пропагандистами, другие носили погоны МВД, и тут уже неважно - пели они, плясали или читали стихи. Они - люди государевы, и если полетели в Сирию «развлекать воюющих» - должны были понимать, что главнокомандующий послал их на линию фронта, а там могут и убить. Вне зависимости: в воздухе или на земле. А еще там была Доктор Лиза. Когда-то ее уважали за добросердечие, а потом ее принципиальность куда-то испарилась. Она связалась с «плохим мальчиком Вовочкой» и превратилась в пропагандистский инструмент в деле удержания власти. Так или иначе, но она автоматически включилась в дьявольскую игру: на Донбассе, а потом – и в Сирии. Нельзя брать у Путина гранты, оставаясь чистой и принципиальной. Грант от путина подразумевает абсолютную лояльность режиму и включает в себя вот такие опасные командировки. Так что ее нахождение на борту вполне логично».
Журналист подчеркивает: «Лично мне хочется выразить соболезнования родным и близким погибших. А вот скорбеть по ним, извините, не хочется. Все они сделали свой выбор. И, как показало трагическое событие, этот выбор стал для них смертельным. Но не пляшите на их костях. Так или иначе - они уже наказаны. Смертью. И вряд ли будет благородным устраивать ад для их живых родственников и друзей».